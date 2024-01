Anadolu Efes evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 12. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 8. yenilgisini yaşadı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak



Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 5, Beaubois 24, Bryant 21, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Emre Melih Tunca 5, Hollatz 4, Ercan Osmani 8, Zizic 8



Darüşşafaka Lassa: Woodard 12, Abdur-Rahkman 10, Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Muhsin Yaşar 4, Tolga Kay, Adams 9, Bora Yaşar, Cartlon 8, Kılıçarslan Şenkahya 2



1. Periyot: 26-22



Devre: 43-39



3. Periyot: 62-55



Beş faulle çıkan: 30.56 Cartlon (Darüşşafaka Lassa)









