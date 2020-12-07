Anadolu Efes, erteleme maçında ASVEL'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında 8 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.