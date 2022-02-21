Ampute milli takımının Dünya Kupası hazırlıkları başladı

Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute milli takımının Dünya Kupası hazırlıkları başladı
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21 Şubat 2022 18:03
Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 ülkenin katılması beklenen organizasyon için Antalya'da kampa giren milli takımın, günü tek antrenmanla noktaladığı belirtildi.

Açıklamada, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Ampute Futbol Dünya Kupası Koordinatörü Ferhat Esatbeyoğlu ve ekibinin kampta oyuncuların performans ölçümlerini yaptığı kaydedildi.

Kampta şu sporcular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin, Selim Karadağ, Erdi Arslan, Ümit Sağlam

Defans: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Ahmet Akkaya, Fuat Taştan, Muhammet Yeğen, Harun Mut, Alican Kuruyamaç

Orta saha: Ömer Güleryüz, Şeyhmus Erdinç, Muhittin Kurt, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan

Forvet: Kemal Güleş, Rahmi Özcan, Harun Yüksel, Hamza Yusuf Ersen, Barış Telli

Ampute Futbol Dünya Kupası, 1-10 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

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