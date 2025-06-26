İSMAİL TEMİZ: KIRŞEHİR'E GELİPTE AHİ DUASI OKUNMADAN GİDİLMEZDİ

Kırşehir'de 17-26 Haziran arasında kamp yapan Ampute A Milli Futbol Takımı, kampını tamamlayarak Polonya'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya ahi kaftanı giydirilerek Ahi duasıyla uğurlandı. Milli takım önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek ve ardından uçakla Polonya'ya hareket edecek.Ampute A Milli Futbol Takımı, uluslararası hazırlık kampı için 17 Haziran'da Kırşehir'de çalışmalarına başladı. Kentte 26 Haziran'a kadar kamp yapan Ampute A Mlilli Takımı, çalışmalarını tamamladı. Oyuncular, Ahi Evran Camii'nde Ahi Evran'ın türbesini ziyaret etti. Ampute A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz'e burada ahi kaftanı giydirildi ve takım, ahi duasıyla gönderildi. Milli takım önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek ve ardından uçakla Polonya'ya hareket edecek.Ampute A Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Kırşehir halkına ve yetkililere teşekkür ederek,dedi.Kırşehirli sporseverlere teşekkür ettiğini belirten Temiz, "diye konuştu.