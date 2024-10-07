Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de gösteri maçı yaptı

Ampute Milli Futbol Takımı, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de gösteri maçı yaptı.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Ampute Milli Futbol Takımı ile bir arada olmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Her branşta amatör sporun yanında olduklarını aktaran Demiryürek, "En önemli görevlerimizden birisi, gençlerimizi doğru yönlendirebilmek ve değerlendirebilmektir, gençlerimizi iyilikler ve iyilerle buluşturabilmek, kötülerden uzak tutabilmektir. Bunun en önemli yollarından birisi de gençlere spor yaptırmaktır." diye konuştu.



Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Halil İbrahim Esen ise kamp için geldikleri Kırşehir'de, sıcak ve cana yakın insanlarla karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacaklarını anımsatan Halil İbrahim, şöyle konuştu:



"Şampiyonaya burada hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonluklarımız ve dünya kupamız var. Eksik olan Balkan kupasını da alıp, müzemize koymak istiyoruz. Onun için hocalarımız eşliğinde çok sıkı çalışıyoruz. Kupayı alıp Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kupayı getirip hep birlikte coşkuyla kutlarız."



Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Kırşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kazım Kaya'nın da birer konuşma yaptığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.



Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve ay-yıldızlı oyuncular tarafından protokol üyelerine milli takım forması hediye edilen törende, milliler gösteri maçı da yaptı.



Karşılaşmayı izleyen öğrenci ve vatandaşlar, milli takım oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu.



