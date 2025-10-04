04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-180'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-241'
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-083'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Amed SK'den dört gollü rahat galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed SK, sahasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

calendar 04 Ekim 2025 21:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amed SK'den dört gollü rahat galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed SK, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleyi Amed SK, 4-1 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri, dakika 7 ve 15'te Mbaye Diagne, 29. dakikada penaltıdan Aytaç Kara ve 54. dakikada Dia Saba kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golünü dakika 90'da Halil Can Ayan attı.

Diagne, Amed SK'nin 15. dakikda kazandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 16 yaptı. Keçiörengücü, 10 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Amed, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.