Amed SK'den dört gollü rahat galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed SK, Keçiörengücü'nü konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleyi Amed SK, 4-1 kazandı.
Amed'e galibiyeti getiren golleri, dakika 7 ve 15'te Mbaye Diagne, 29. dakikada penaltıdan Aytaç Kara ve 54. dakikada Dia Saba kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golünü dakika 90'da Halil Can Ayan attı.
Diagne, Amed SK'nin 15. dakikda kazandığı penaltı atışından faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 16 yaptı. Keçiörengücü, 10 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Amed, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırlayacak.
