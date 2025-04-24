Alvaro Morata için ayrılık iddiası!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan bir yıllığına kiraladığı Alvaro Morata'nın sezonun bitimiyle İtalya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alvaro Morata için ayrılık iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 08:41
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda Milan'a geri dönebilir.

Morata'nın, Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun, bu nedenlerle Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.

Galatasaray'a transferinden bu yana 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery