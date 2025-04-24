Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata için ayrılık iddiası gündeme geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda Milan'a geri dönebilir.
Morata'nın, Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun, bu nedenlerle Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.
Galatasaray'a transferinden bu yana 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Portekiz'den Abola'da yer alan habere göre, Morata, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini tamamlamadan sezon sonunda Milan'a geri dönebilir.
Morata'nın, Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı ve Galatasaray'ın da hücum hattına yeni bir takviye yapmasının beklendiği yazıldı. İspanyol futbolcunun, bu nedenlerle Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini tamamlamasının olası olmadığı kaydedildi.
Galatasaray'a transferinden bu yana 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.