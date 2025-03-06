Alvaro Morata, forma bekliyor!

Galatasaray'da sakatlıklar geride kaldı. Alvaro Morata ve Yunus Akgün tam olarak hazır hale gelirken, İspanyol golcü Alanyaspor maçında forma bekliyor.
Yunus Akgün ile birlikte Alvaro Morata da yüzde 100 hazır hale geldi. İspanyol golcü takıma katılırken Alanyaspor maçında Okan Buruk'tan görev beklediğini belirtti.
Galatasaray'da artık bu gelişmeler sonrasında Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında sakatlığı bulunan bir oyuncu kalmadı.
Yunus Akgün ile birlikte Alvaro Morata da yüzde 100 hazır hale geldi. İspanyol golcü takıma katılırken Alanyaspor maçında Okan Buruk'tan görev beklediğini belirtti.
Galatasaray'da artık bu gelişmeler sonrasında Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında sakatlığı bulunan bir oyuncu kalmadı.