Alvaro Morata, ayağının tozuyla maç kadrosuna!

İstanbul'a bugün gelen ve sağlık kontrolünden sorunsuz geçen Alvaro Morata, gece saatlerinde özel uçakla Gaziantep deplasmanına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alvaro Morata, ayağının tozuyla maç kadrosuna!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 18:51
Son güncelleme 02 Şubat 2025 19:55
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçer geçmez Gaziantep'e gitti.

Sağlık kontrolü sorunsuz geçen Alvaro Morata, hazırlanan özel uçakla birlikte Gaziantep maçı kadrosunda yer almak için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile birlikte şehre hareket etti. Morata, Okan Buruk'un da görev vermesiyle birlikte maç kadrosunda yer alacak.

32 yaşındaki İspanyol golcü, şarta bağlı opsiyonla Milan'dan sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmıştı.

Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı. 

 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery