New Orleans Pelicans guardı Jose Alvarado, Pelicans'ın Sezon İçi Turnuvası'nı kazanması halinde kazanacağı 500 bin doları kızlarına vereceğini söyledi.



Alvarado, Andscape'den Marc J. Spears ile yaptığı röportajda, Turnuva şampiyonu olma motivasyonunun, parayı üç kızı için bir kenara ayırma planları olduğunu belirtti:



"Paraya dokunmayacağım. Mali ekibim o parayı hiç kazanmamışım gibi davranacak. O para benim için değil. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Onların da kendi hayatlarını yaşamaları gerekiyor ve asla sıkıntı çekmelerini istemiyorum. Bunu herkese ilk defa açıklıyorum. Ne yapmak istediğimi biliyorum.



Artık maddi açıdan sıkıntı çekmiyorum. İyi durumda olduğum için mutluyum. Daha fazlasını neden alayım ki? Onlar alsınlar. Söz veriyorum ki parayı görmeyeceğim ve elimi bile sürmeyeceğim. Pek çok insan bu denli şanslı olamayabiliyor ama ben öyleyim. Bu oyunun beni mutlu etmesini ve çocuklarımın hiçbir şey için endişelenmesini sağlamasını istiyorum."



Pelicans bu gece Las Vegas'ta Los Angeles Lakers ile karşılaşacak ve turnuvanın şampiyonluk maçı ise Cumartesi günü yapılacak.



Kazanan takımdaki her oyuncuya 500 bin dolar, ikinci sıradaki takım oyuncularına ise 200 bin dolar ödül verilecek. Yarı finale kalmış olan oyuncular ise şimdiden fazladan 100 bin doları almış bulunuyorlar.



Avarado, Pelicans'la dört yıllığı 6,8 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılında yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU