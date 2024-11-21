Altınordu'ya tanıdık rakip

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde 1461 Trabzon'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi ve iç sahadaki namağlup ünvanını korumayı hedefleyen Altınordu, Karadeniz ekibinde forma giyen 3 eski oyuncusuna rakip olacak.



Bu sezon başında İzmir temsilcisinden 250 bin Euro bonservis ücreti karşılığında 1461 Trabzon'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ın yanı sıra Altınordu'da patentli Musa Caner Aktaş (26) ve Süleyman Güneş (27) profesyonel oldukları kırmızı-lacivertlilere karşı mücadele verecek. Öte yandan U20 Milli Takımı'ndan dönen Serhat, Sami, Furkan Yöntem ve İlkan bu hafta forma giyebilecek.

