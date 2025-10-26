Altınordu umut tüketiyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilen Altınordu, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve düşme hattından kurtulamadı.



Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'ta yarı finale kadar kalan Altınordu, bu sene ise kötü bir görüntü çizdi.



Oynadığı 9 maçta sadece 4 beraberlik alabilen kırmızı-lacivertiler 5 maçını kaybetti. Altınordu özellikle iç sahada gösterdiği kötü performansla dikkat çekti.



Topladığı 4 puanın yalnızca 1'ini evinde alabilen Altınordu, iç sahadaki 4 karşılaşmayı kaybetti. Deplasmanlardan ise 3 kez beraberlikle dönen İzmir ekibi gelecek adına taraftarını endişelendirdi.



