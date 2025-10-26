27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Altınordu umut tüketiyor

Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek 9 maç sonunda galibiyet alamayan Altınordu, topladığı 4 puanla düşme hattında kaldı.

calendar 26 Ekim 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilen Altınordu, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve düşme hattından kurtulamadı.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'ta yarı finale kadar kalan Altınordu, bu sene ise kötü bir görüntü çizdi.

Oynadığı 9 maçta sadece 4 beraberlik alabilen kırmızı-lacivertiler 5 maçını kaybetti. Altınordu özellikle iç sahada gösterdiği kötü performansla dikkat çekti.

Topladığı 4 puanın yalnızca 1'ini evinde alabilen Altınordu, iç sahadaki 4 karşılaşmayı kaybetti. Deplasmanlardan ise 3 kez beraberlikle dönen İzmir ekibi gelecek adına taraftarını endişelendirdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
