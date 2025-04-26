Altınordu lidere karşı sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyen Altınordu pazar günü deplasmanda lider Sarıyer'le kozlarını paylaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Batuhan Kolak düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Uğur'un durumu maç saatinde netleşecek.
Grupta 56 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, 76 puanı bulunan şampiyonluk adayı Sarıyer'i yenerek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilerde ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Namet Ateş, galibiyet siftahı yapmak istiyor.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Batuhan Kolak düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Uğur'un durumu maç saatinde netleşecek.
Grupta 56 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, 76 puanı bulunan şampiyonluk adayı Sarıyer'i yenerek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilerde ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Namet Ateş, galibiyet siftahı yapmak istiyor.