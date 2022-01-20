Altınordu, Kubilay Aktaş'ı transfer etti

Altınordu, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Altinordu.org
Abone Ol
Altınordu, Kubilay Aktaş'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2022 14:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirterek, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.