Altınordu Futbol Akademisi'nde yeni hoca Kayıtken

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbol akademisinin teknik direktörü Bülent Kayıtken oldu.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Kayıtken'in kırmızı-lacivertli kulüple sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, esas işlerinin Avrupa'nın 5 büyük ligine profesyonel futbolcu yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Organizasyonlarında 12 yaş altı takımdan A Takım'a kadar aynı sistemin uygulanabilirliğini sağlamanın kolay olmadığını bildiren Özkan, şunları kaydetti:



"Kaliteli üretim öyle söylendiği gibi hemen hızla olan bir şey değil. Örnek aldığımız Athletic Bilbao bu işe 1911 yılında başladı. Sadece kendi bölgelerinden yetiştirdikleri oyuncuları ile oynuyorlar ve La Liga'dan düşmeyen 4 takımdan birisi. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek için mücadele edeceğiz. Tek derdimiz gece gündüz 24 saat biz nasıl bu toprakların çocuklarından en üst düzeyde, kalitede, kapasitede ve güçte hem mental hem de fiziksel olarak en iyi oyuncuları yetiştiririz bunun çabası içindeyiz."



Bülent Kayıtken de Altınordu'nun vizyonu doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.





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