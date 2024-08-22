Altınordu'da futbol günleri başlıyor

Futbolcu yetiştirme konusunda ve altyapı tesisleriyle Türkiye'de örnek olan, alt yaş kategorilerinde yıllardır pek çok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Altınordu, yeni projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Kırmızı-lacivertli kulüpte eylül ayından itibaren Altınordu Football Days (Altınordu Futbol Günleri) etkinliklerinin başlayacağı açıklandı. Altınordu Başkanı Başkan Seyit Mehmet Özkan, etkinlikler için kulübün eski yöneticilerinden Gökhan Göktürk'le iş birliği yaptı.



Son olarak Adana Demirspor'da sportif direktörlük yapan Göktürk ile ilk kez Bucaspor döneminde çalıştıklarını hatırlatan Özkan, "Kendisi büyük bir marka olan U12 İzmir Cup'ı kazandıran yöneticidir. Birçok turnuva ve organizasyon yapabileceğimizi iletti. Benim aklıma gelmeyen şeyleri yapmak istiyor. Altınordu'nun tüm tesislerini ona açtık. Etkinlikler, organizasyonlar sorumlusu olarak başımızda olacak. Bizim ülkemizde öyle sistemler kurmalıyız ki her yıl 10 tane Arda Güler bulmalıyız. Benim kendi motivasyonum ve misyonum bu yönde" dedi.



İLK ETKİNLİK 7-8 EYLÜL'DE



Altınordu Football Days etkinliğinin ilkinin 7-8 Eylül'de Torbalı Metin Oktay Yerleşke'sinde gerçekleşeceği açıklandı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "O tarihlerde futbolda maç analiz yöntemleri etkinliğimiz olacak. Avrupa'nın şef analizcileri gelecek. Teknik direktör Hikmet Karaman da katılacak. Çok güzel şeyler olacak" diye konuştu.



Gökhan Göktürk ise Altınordu organizasyonu altında yine büyük turnuvalar yapacaklarını söyleyerek, "Nisan ayında PSG, Manchester City ve Bayern Münih takımlarının katılacağı bir turnuvamız olacak. Büyük işler yapacağız" şeklinde konuştu.





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