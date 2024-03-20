Altınordu'da eldivenler Serhat Öztaşdelen'de

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde lider Esenler Erokspor'la karşılaşacak Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen, haftalar sonra forma giymeye hazırlanıyor.



Sezona birinci kaleci olarak başlayıp daha sonra eldivenleri Mert Furkan'a kaptıran Serhat, bu hafta özlem giderecek. Kaleci Mert Furkan'ın U19 Milli Takımı'na katılması nedeniyle Altınordu'nun kalesini Serhat koruyacak.



Bu sezon 15 karşılaşmada görev yapan 19 yaşındaki Serhat, son olarak 2 Aralık'ta iç sahada oynanan Van Spor FK karşılaşmasında oynamıştı. Son 14 müsabakada şans bulamayan genç file bekçisi, lider Erokspor önünde rakip forvetlere geçit vermemek için mücadele edecek. Altınordu'da Mert Furkan gibi U19 Milli Takımı'na dahil olan kaleci Arif de kadroda yer almayacak.



U12 İZMİR CUP'A SEÇİM ENGELİ



Altınordu tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, 31 Mart'ta gerçekleşecek Hristiyanların Paskalya Bayramı ile Türkiye'deki yerel seçimlerin aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle bu yıl yapılmayacak. Avrupa devlerinin 12 yaş altı takımlarının buluştuğu dev organizasyon 2020-2022 yılları arasında koronavirüs pandemisi nedeniyle organize edilememişti.





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