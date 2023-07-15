Altınordu'da devam kararı alındı

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle kararından vazgeçtiğini ifade etti. Yaklaşık 2 aylık süreçte kulübe talip olan yatırımcılarla görüşen Seyit Mehmet Özkan'ın devir konusunda hiçbir kişi ya da kurumla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Tüm kulübü kapsayan bir devir işleminin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, bundan sonraki süreçte Özkan'ın sadece A takım bazında kulübe uygun stratejik ortak bulabileceği dile getirildi.



"SÖZÜMÜ DEVAM ETTİRECEĞİM"



Devir kararıyla ilgili 2 ay önce kulüp personeline gönderdiği e-postada, "Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum" diyen Başkan Özkan son açıklamasında, "Biz Altınordu olarak yolumuza devam ediyoruz. Ben A takımın bulunduğu ekosistemden rahatsızım. Onun dışında bu toprakların çocuklarına son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim. 51 yaşımdayken, 2007 yılında kendime böyle bir söz verdim. O sözümü devam ettireceğim. Altınordu organizasyonu bu toprakların çocuklarına spor yapma imkanı sağlamak yolunda eskisinden daha çok rol alacak" mesajı verdi.



"HIRSLI VE AZİMLİYİZ"



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu bu toprakların çocuklarına çok daha iyi hizmet edecek, çok daha iyi futbolcular yetiştireceğiz. Akademi-A takım ayrımımız yok. U19, U17 ve A takım Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışacak. Tabanca gibi oyuncular sahaya süreceğiz. Onuralp gibi özgüveni ve farkındalığı yüksek, çalışkan oyuncular yetiştireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz. Hırslıyız, azimliyiz. Anladık ki 1'inci Lig'e de çıksak, Süper Lig'e de çıksak bize bizden fayda var. Bu kulüp benden sonra da aynı format ve ilkelerle devam etsin diye uğraşıyoruz. Bizim gibi bir organizasyon yok Türkiye'de. Çok güzel bir ekibimiz var" yorumu yaptı.



"MAÇLARA HEP GERİDE BAŞLADIK"



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1'inci Lig'de yer aldıkları 9 sezonda yabancı futbolcu oynatmayarak maçlara 1-0, altyapıdan yetişen en az 4 genç oyuncuyu oynatarak ise 2-0 geride başladıklarını dile getirdi. Özkan, "Bu ligde çoğunlukla 7'nci olduk. Bir kez Play-Off finali oynadık, geçen sezon maalesef düştük. Biz Türkiye'de bu toprakların çocuklarına inanılırsa, imkan sağlanırsa birçok oyuncu yetiştirilebileceğini ispat ettik. Türkiye liglerinde pek çok Altınordu patentli futbolcu ve antrenör var. Altınordu bir okul olmuştur. Hüseyin Eroğlu ile 16 yıl beraber olduk. Başarılarıyla Altınordu armasını aştı, yol verdik gitti. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasında başrolü aldı. Bunlar hep bizim gururumuz" dedi.



"KİMSE ÖDÜL VERMEDİ"



"Bizim işimiz zor. Sadece futbol oynamıyoruz. Bu topluma yeni değerler katmaya çalışıyoruz" diyen Altınordu Başkanı, "Yaptıklarımız nedeniyle bize hiç ek ödül verilmedi. Hepsini kendimiz yaptık. Ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ne başka kurumdan özel ödül ya da destek verildi. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde futbol ekosistemi iyi değil. İyileşmesi için ülkemizdeki 35 milyon gence bir şeyler vermeliyiz. Paranın egemen olduğu, maddi beklentilerin olduğu kötü bir dünyaya gidiş var. Böyle bir toplum olamaz" ifadelerine yer verdi.



"OYUNCULAR ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI"



Transfer döneminde futbolcuların yüksek ücretler istediğini kaydeden Başkan Seyit Mehmet Özkan, "2'nci Lig'deki oyuncular 3 milyon lira ücret istiyorlar. Biz bunu nasıl ödeyebiliriz, mümkün değil. 1'inci Lig'de bile bu ücretleri veremedik. Oyuncu azlığı nedeniyle ölçü kaçtı. Oyuncu çoğalırsa normale gelecek. Yatırım yapmak lazım. Akademi formatını TFF'nin yaptığı gibi oturtmak lazım. Zaman böyle. Hem ağlıyoruz hem gidiyoruz" diye konuştu.



"ELİT LİG OLMASI LAZIM"



TFF'nin U14'ün altındaki yaş kategorilerinde elit ligler organize etmediğini belirten Altınordu Başkanı Özkan, "U13, U12, U11'lere kadar belki de lig hazırlamaya çalışacağız. Büyüklerimizden onay alacağız. U13 maçı yazın en sıcağında. Bu nasıl bir organizasyondur? U13 kilit bir dönem, küçük sahadan büyük sahaya geçiştir. Sayın Büyükekşi'ye bildireceğim. TFF, U13'e de el atsın. Ülke futbolunu geliştirmekle ilgili birinci görevi var. U13'ü amatör federasyonlara bıraktığınız zaman olmuyor. Herkesin imkanı kısıtlı, destek yok amatör kulüplere. Ben akademisine yatırım yapan bir kulüp olarak neden kendi amatör kulübümle maç yapayım? Elit lig olması lazım. Çocuğun futbolu sahada gelişiyor" dedi.



