Altekma'ya filede tanıdık yabancı

Voleybol Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra dönen Altekma Spor Kulübü, ülkemizde 5 ayrı kulüpte forma giyen Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altekma'ya filede tanıdık yabancı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 16:12
Voleybol Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra dönen İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü, ülkemizde 5 ayrı kulüpte forma giyen Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile sözleşme imzaladı. 34 yaşında 1.97 boyundaki oyuncuyu renklerine bağlayan İzmir ekibi bu bölgedeki eksikliğini gidermiş oldu.

Daha önce Marek Union, Unirea Dej, Tomis Constanta, Bender, Paris Volley ve ülkemizde İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen Bahov, 3.24 smaç ve 3.38 blok yüksekliğine sahip.

Bahov'un ülkemizde forma giydiği her takımda performansıyla dikkat çektiğini ve tam bir görev adamı olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Moldovalı oyuncuyu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz. Bahov profesyonelliği ile genç oyuncularımıza örnek olacak, performansıyla takımı yukarıya taşıyacak bir voleybolcu" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery