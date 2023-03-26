Altekma, Spor Toto'ya set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında evinde Spor Toto'yu konuk eden Altekma, rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; altekmaspor.com
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Altekma, Spor Toto'ya set vermedi
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26 Mart 2023 18:15
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Altekma, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serhat Semiz

Altekma: Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Tatarov)

Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı, Dautefendic, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Mert Sönmezgül, Azizcan Ataoğlan, Yiğit Savaş Kaplan, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 29-27, 25-18, 26-24

Süre: 90 dakika (34, 22, 34)

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