Altay, Manisa FK'yi konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Manisa FK, cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alpaslan Şen görev yapacak. Siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle Altaylı taraftarlar müsabakayı takip edemeyecek.



Lige depremler nedeniyle verilen aradan önce İzmir'de konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 yenilen Altay, lig başladıktan sonra çıktığı 3 maçı da deplasmanda oynadı.



Altay, küme düşme hattındaki 17'şer puanlı Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin 8 puan önünde 13. sırada yer alıyor.



Siyah-beyazlı ekipte cezalı Muhammed Naderi ile 19 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda bulunan Efe Sarıkaya yarın forma giyemeyecek. Altay'da sakatlığı bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç'in de tedavisi sürüyor.





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