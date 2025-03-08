Altay evinde galibiyet istiyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda kümede kalma yarışındaki direkt rakibi Karaköprü Belediyespor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı randevuda 2-1 yenerek kritik bir galibiyet elde eden Altay yarın evinde 1461 Trabzon'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 26'ncı hafta mücadelesini Hakan Ergin yönetecek. Maçın biletleri maraton ve misafir tribünü 65, numaralı 275, VIP 650 ve 1000 TL'den satışa sunuldu. Öğrenci ve kadınlara numaralı tribün bileti gişelerden 135 TL karşılığında satılacak.



Ligde 18 puanla 16'ncı sırada düşme hattında yer alan Altay, 27 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlılar bu kez kazanıp ateş hattından çıkmak istiyor.



Altay'da geçen hafta galibiyet golüne imza atan stoper Kuban, sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Kuban'ın yokluğunda Hikmet'in görev alması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan ancak antrenman eksiği olan sol kanat Mehmet Gündüz'ün durumu maç saatinde netleşecek.



