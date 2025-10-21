21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Altay'da Karşıyaka öncesi umutlar arttı!

Düşme potasından çıkan Altay, liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'yı yenerek evinde ilk kez kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı.

calendar 21 Ekim 2025 12:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Karşıyaka öncesi umutlar arttı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başaran Altay ilk galibiyetiyle düşme potasından çıktı.

5 puana yükselen siyah-beyazlılar, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka derbisi öncesi büyük moral depoladı. Rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren Altay, liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'yı da yenerek evinde ilk kez kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı.

İç sahada şu ana kadar 3 maça çıkan Altay, taraftarı önünde 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Altay topladığı 5 puanın 4'ünü deplasmanlarda aldı. Teknik direktör Yusuf Şimşek çıkışa geçip bir an önce alt sıralardan kurtulacaklarını belirterek, takımına çok güvendiğini dile getirdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.