Altay'da favori Biçer

Son olarak geçen sezon Elazığspor'u çalıştıran 47 yaşındaki İzmirli teknik adamın yuvaya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Kariyerinde FK Bakü, Hazar Lenkeran, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Çorum FK, Düzcespor, Turgutluspor, İnegölspor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka, 68 Aksaray Belediyespor ve Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yapan Biçer, Altaylı olmasıyla tanınıyor.



Altay altyapısında 12 futbol oynadıktan sonra farklı kulüplerde oynayan Cüneyt Biçer, büyük oğluna, "Altay" ismini vererek siyah-beyazlı kulübe olan gönül bağını gösterdi. 2010-11 sezonunda antrenörlük yaptığı Altay'a 2016-17'de teknik adam olarak gelen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u seri penaltı atışlarıyla eleyerek Altay'ı 2'nci Lig'e taşıdı. UEFA-Pro Lisansı olan Biçer, aynı başarıyı 2020'de Turgutluspor'un başındayken yine Antalya'daki finalde Karşıyaka karşısında göstermişti. Cüneyt Biçer kariyerine başladığı Bakü ile Azerbaycan Kupası'nı kaldırma sevinci de yaşamıştı.



B PLANI KARAASLAN



Altay'da yönetimin Gökhan Karaaslan ismini de gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte 2021-22 yıllarında teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak görev yapan 30 yaşındaki genç çalıştırıcının B planı olarak düşünüldüğü dile getirildi. Eskişehirspor, Darıca Gençlerbirliği, Ümraniyespor ve Tractor kulüplerinde maç-performans analistliği ve yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Karaaslan'ın UEFA A Lisansı bulunuyor.



