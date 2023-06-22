Altay'da bütçe çalışması

Gelecek sezon borçları yüzünden transfer tahtası kapalı olacak Altay bu sorun için sponsor arayışlarına devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Altay'da bütçe çalışması
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22 Haziran 2023 15:12
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran'da yeniden başkanlık görevine getirilen Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin yeni sezon öncesi bütçe hesaplamalarına yoğunlaştığı öğrenildi.

Kulüpte sık sık toplantılar gerçekleştiren siyah-beyazlıların, oyuncuların geçmiş dönem alacaklarını ve yeni sezon ödemelerini planladığı ifade edildi.

ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİ

Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin bütçeyi netleştirdikten sonra kadroyu korumak için oyuncularla temasa geçeceği bildirildi. Sponsorluk görüşmeleri de yapan kurmayların kaynak yaratıp Kurban Bayramı öncesi futbolculara ödeme yapması bekleniyor.

Altay'ın bayram sonrası İzmir'de toplanıp daha sonra Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.

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