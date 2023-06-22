Altay'da bütçe çalışması

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran'da yeniden başkanlık görevine getirilen Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin yeni sezon öncesi bütçe hesaplamalarına yoğunlaştığı öğrenildi.
Kulüpte sık sık toplantılar gerçekleştiren siyah-beyazlıların, oyuncuların geçmiş dönem alacaklarını ve yeni sezon ödemelerini planladığı ifade edildi.
ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİ
Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin bütçeyi netleştirdikten sonra kadroyu korumak için oyuncularla temasa geçeceği bildirildi. Sponsorluk görüşmeleri de yapan kurmayların kaynak yaratıp Kurban Bayramı öncesi futbolculara ödeme yapması bekleniyor.
Altay'ın bayram sonrası İzmir'de toplanıp daha sonra Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.
Kulüpte sık sık toplantılar gerçekleştiren siyah-beyazlıların, oyuncuların geçmiş dönem alacaklarını ve yeni sezon ödemelerini planladığı ifade edildi.
ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİ
Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin bütçeyi netleştirdikten sonra kadroyu korumak için oyuncularla temasa geçeceği bildirildi. Sponsorluk görüşmeleri de yapan kurmayların kaynak yaratıp Kurban Bayramı öncesi futbolculara ödeme yapması bekleniyor.
Altay'ın bayram sonrası İzmir'de toplanıp daha sonra Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.
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