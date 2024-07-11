Altay'da Ali Kızılkuyu'ya af!

Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan Ali Kızılkuyu, yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da Ali Kızılkuyu'ya af!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 12:18
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla geçen sezon son haftalarda kadro dışı bırakılan genç futbolcunun ismi 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol ile anılıyordu.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan'ın getirilmesinin ardından Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan şirketleşme komisyonunun yatırımcı grubu ile yapması planlanan görüşme önümüzdeki haftaya ertelendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery