Altay Bayındır: "Şampiyonluğu yaşatacağız"

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, iddialı açıklamalar yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır: 'Şampiyonluğu yaşatacağız'
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22 Kasım 2022 12:50
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, iddialı açıklamalarda bulundu.

"BU ARA, NEFES ALMAMIZI SAĞLADI"

Kaleci Altay, lige verilen arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bundan şikayetçi değiliz. Başarı gelmesi için böyle olması gerek. Ancak bu ara nefes almamızı sağladı" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Altay, "Çıkışımızı milli maçlardan sonra da devam ettirip sezon sonunda taraftarımıza o çok özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. 

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