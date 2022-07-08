Altay, 3 isimle sözleşme uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sona eren İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, 3 isimle sözleşme uzattı
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08 Temmuz 2022 22:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, takım kaptanı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmelerini uzattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İbrahim Öztürk'le 1, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'le ikişer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.

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