Altay, 1. Lig'de Tuzlaspor'a konuk olacak

Altay, 19. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, 1. Lig'de Tuzlaspor'a konuk olacak
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20 Ocak 2024 15:47
Trendyol 1. Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 19. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Ligde son 3 haftada Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçlarını galip tamamlayan Altay, 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Altay'ın rakibi Tuzlaspor da 16 puan ve averajla 16. durumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Ceyhun Gülselam, pazar günü forma giyemeyecek.

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