Alphonso Davies yarışı: Bayern, Barça, Real Madrid

Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alphonso Davies'in geleceği belirsizliğini koruyor.



Fichajes'te yer alan habere göre; Kanadalı futbolcu ile Barcelona ve Real Madrid yakından ilgileniyor.



Bayern'in de sözleşmesini uzatmak istediği Davies için iki dev kulüple yarışa girdiği belirtildi.



REAL MADRID GERİ ADIM ATABİLİR



Haberde Real Madrid'in Kanadalı sol bekten beklediği geri dönüşü alamadığı ve alternatif isimlere yönelebileceği aktarıldı.



ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR!



Mevcut durumda Alphonso Davies'in önünde Bayern Münih ve Barcelona seçeneklerinin olduğu kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.



24 yaşındaki sol bek bu sezon Bayern Münih il 20 maça çıktı ve 2 asistlik performans segiledi.



