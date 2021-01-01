Alperen, Yaz Ligi'nde canavar gibi devam ediyor!

Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde Detroit Pistons'a karşı da başarılı bir performans sergiledi.



Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı ilk Yaz Ligi maçında dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcumuz, Pistons maçında da istikrarını sürdürdü.



Rockets ekibinin Pistons'ı 111-91 yendiği Yaz Ligi karşılaşmasında Alperen, 25 dakikaya yakın süre alarak 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok kaydetti.



Alperen, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.



