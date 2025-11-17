Kevin Durant 35 sayı, Alperen Şengün ise 30 sayı ve 12 ribauntla öne çıkarak Houston Rockets'ın Orlando Magic'i uzatma bölümünde 117-113 mağlup etmesine öncülük etti.Karşılaşmanın uzatma bölümünde Orlando Magic bir sayı öndeyken, bitime bir dakikadan az süre kala Kevin Durant'in asistinde potaya yönelen Amen Thompson'ın smacı Rockets'ı 111-110 öne geçirdi. Devamında Jabari Smith Jr., Franz Wagner'ın turnikesini blokladı. Ardından Kevin Durant'in step-back üzerinden bulduğu orta mesafe isabeti, maçın bitimine 9.2 saniye kala skoru 113-110'a taşıdı.Franz Wagner, bitime 8.7 saniye kala çizgiden iki isabet bularak farkı bire indirdi. Ancak Houston adına sahneye çıkan Reed Sheppard, 4.1 saniye kala iki serbest atışı da sayıya çevirerek farkı 115-112'ye yükseltti.Wendell Carter Jr. çizgide ilk atışını soktu fakat ikinci atış sırasında çizgi ihlali yapıldığı tespit edilerek düdük çalındı ve böylece skor Houston lehine 115-113'te kaldı. Bu pozisyonun hemen ardından Thompson, iki serbest atış daha isabet bulup skoru 117-113'e getirerek Houston Rockets'ın üst üste dördüncü galibiyetini garantiledi.Orlando'da Franz Wagner sezonun en yüksek skoruna ulaşarak 29 sayı üretti. Desmond Bane de bu sezonki en yüksek performansını sergileyerek 26 sayıyla takıma katkı verdi. Magic, kasık sakatlıkları nedeniyle Paolo Banchero ve Jalen Suggs'tan yoksundu.Houston Rockets, karşılaşmanın son çeyreğinde farkın 11 sayıya kadar açıldığı bölümde geri düşse de büyük bir seri yakalayarak oyuna yeniden ortak oldu.Durant, normal sürenin bitimine 21.4 saniye kala kaydettiği üçlükle skoru 100-100'e getirerek maçı uzatmaya taşıyan kritik adımı attı.Bitime 5.3 saniye kala Alperen Şengün, Desmond Bane'in turnike girişimini blokladı. Top dışarı çıkınca hakemler önce Orlando lehine karar verdi ancak Houston Rockets'ın yaptığı itiraz sonrası karar değiştirildi.Devam eden pozisyonda topu oyuna sokan Şengün, pası Durant'e göndermeye çalışırken yıldız oyuncu ayağı kayarak düştü. Topu çalan Anthony Black, hızlı hücumda smacı vurup Orlando'yu öne geçirdi. Şengün'ün faul yaptığı pozisyonda Black serbest atışı kaçırınca Houston Rockets son bir hücum şansı elde etti.Normal sürenin son saniyelerinde Alperen Şengün pota altına yönelerek skoru 102-102'ye taşıdı ve maç uzatmaya gitti.Los Angeles Clippers 118 –Sacramento Kings 110 -– 106 Washington Wizards– 106 New Orleans PelicansPortland Trail Blazers 133 –– 122 Phoenix SunsChicago Bulls 147 –