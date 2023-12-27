🇹🇷ALPEREN ŞENGÜN ALEV ALDI!



🏀 30 sayı

🙌 16 ribaund

🤝 5 asist

⛔️ 4 top çalma



NBA tarihinde 21 yaşındayken bu barajları aşan SON 3 İSİM 👇



🔥 Alperen Şengün

🔥 Michael Jordan

🔥 Magic Johnson pic.twitter.com/LegSzFRpaL



— Sporx (@sporx) December 27, 2023

'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz, Indiana Pacers karşısında müthiş oynadı ama galibiyete yetmedi....Houston Rockets, evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenildi.Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuzve'dan sonraFred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.