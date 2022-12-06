Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

NBA'de milli basketbolculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi.



Toyota Center'da oynanan mücadelenin normal süresi 108-108 sona ererken uzatma devresi sonunda 132-123'lük skorla kazanan taraf ev sahibi Houston Rockets oldu. Houston'da Alperen Şengün 8 sayı 8 ribaunt ile oynarken, Jalen Green 24 sayı, Kevin Porter Jr. ise 24 sayı ile yıldızlaştı. Philadelphia 76ers'ta ise Furkan Korkmaz 3 sayı ile oynarken Joel Embiid'in 39 sayısı galibiyete yetmedi.



ALPEREN TARİHE GEÇTİ



Bu maçla birlikte NBA kariyerinde 1000. sayısına ulaşan Alperen Şengün, aynı zamanda NBA tarihinde 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde;



Charlotte Hornets 117-119 Los Angeles Clippers

Orlanda Magic 102-109 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 114-121 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 110-116 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 101-93 Miami Heat

Dallas Mavericks 130-111 Phoenix Suns

Golden State Warriors 104-112 Indiana Pacers





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