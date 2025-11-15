15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Alperen Şengün'den yıldızlaşan performans!

NBA Cup'ta Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik etkileyici oyunuyla Portland'ı 140-116 mağlup etti.

NBA Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti.
 
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynarken Kevin Durant, 30 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.
 
Jabari Smith 22 ve Amen Thompson ise 19 sayıyla oynadı.
 
Blazers'da Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Shaedon Sharpe 19 sayıyla oynadı.
 
Rockets NBA Cup'taki ilk galibiyetini alırken Blazers ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
 
ADEM BONA'LI SIXERS, PISTONS'A MAĞLUP OLDU
 
Milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 114-105 yenildi.
 
Little Caesars Arena'da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi.
 
Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti.
 
Pistons'da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayıyla oynadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
