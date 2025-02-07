NBA'in yeni formatına göre, Şengün bu yıl All-Star Maçı'nda efsanevi basketbolcu ve TNT analisti Charles Barkley'nin kaptanlığını yaptığı Team Chuck adına mücadele edecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Houston Rockets'ın eski oyuncularından olan ve Basketbol Hall of Fame'e (Şöhretler Müzesi) adını yazdıran Barkley, Şengün'ü All-Star Draftı'nın altıncı turunda seçti.
Bu yılki NBA All-Star seçmeleri, Batı ve Doğu Konferansı'ndan toplam 24 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Her konferanstan 12 oyuncu olmak üzere toplamda 8 tur boyunca üçer oyuncu seçildi.
Alperen Şengün'ün Team Chuck kadrosundaki takım arkadaşları şu isimlerden oluşuyor:
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Pascal Siakam (Indiana Pacers)
Karl-Anthony Towns (New York Knicks)
Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
Kariyerinde ilk kez NBA All-Star seçilme başarısı gösteren Alperen Şengün, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor. Maç başına 19.2 sayı (şut yüzdesi: %49.0, serbest atış yüzdesi: %70.0), 10.6 ribaund, 5.0 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan milli yıldız, Houston Rockets'ın Batı Konferansı'ndaki yükselişinde kritik bir rol oynadı.
Houston Rockets, Alperen'in liderliğinde bu sezon 32 galibiyet – 18 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya kadar yükseldi. Geçen sezonu 41-41'lik derecede ve Batı Konferansı 11. sırada tamamlayan Rockets, Şengün'ün oynadığı maçlarda 32 galibiyet – 15 mağlubiyet elde ederek büyük bir çıkış yakaladı.
NBA All-Star etkinlikleri, bu yıl San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda, All-Star Maçı, Yetenek Yarışmaları ve Üçlük/Smaç yarışmaları gibi etkinlikler basketbolseverlerle buluşacak.
Houston Rockets'ın eski oyuncularından olan ve Basketbol Hall of Fame'e (Şöhretler Müzesi) adını yazdıran Barkley, Şengün'ü All-Star Draftı'nın altıncı turunda seçti.
Bu yılki NBA All-Star seçmeleri, Batı ve Doğu Konferansı'ndan toplam 24 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Her konferanstan 12 oyuncu olmak üzere toplamda 8 tur boyunca üçer oyuncu seçildi.
Alperen Şengün'ün Team Chuck kadrosundaki takım arkadaşları şu isimlerden oluşuyor:
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Pascal Siakam (Indiana Pacers)
Karl-Anthony Towns (New York Knicks)
Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
Kariyerinde ilk kez NBA All-Star seçilme başarısı gösteren Alperen Şengün, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor. Maç başına 19.2 sayı (şut yüzdesi: %49.0, serbest atış yüzdesi: %70.0), 10.6 ribaund, 5.0 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan milli yıldız, Houston Rockets'ın Batı Konferansı'ndaki yükselişinde kritik bir rol oynadı.
Houston Rockets, Alperen'in liderliğinde bu sezon 32 galibiyet – 18 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya kadar yükseldi. Geçen sezonu 41-41'lik derecede ve Batı Konferansı 11. sırada tamamlayan Rockets, Şengün'ün oynadığı maçlarda 32 galibiyet – 15 mağlubiyet elde ederek büyük bir çıkış yakaladı.
NBA All-Star etkinlikleri, bu yıl San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda, All-Star Maçı, Yetenek Yarışmaları ve Üçlük/Smaç yarışmaları gibi etkinlikler basketbolseverlerle buluşacak.