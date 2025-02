NBA'in yeni formatına göre, Şengün bu yıl All-Star Maçı'nda efsanevi basketbolcu ve TNT analisti Charles Barkley'nin kaptanlığını yaptığı Team Chuck adına mücadele edecek.



Houston Rockets'ın eski oyuncularından olan ve Basketbol Hall of Fame'e (Şöhretler Müzesi) adını yazdıran Barkley, Şengün'ü All-Star Draftı'nın altıncı turunda seçti.



Bu yılki NBA All-Star seçmeleri, Batı ve Doğu Konferansı'ndan toplam 24 oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Her konferanstan 12 oyuncu olmak üzere toplamda 8 tur boyunca üçer oyuncu seçildi.



Alperen Şengün'ün Team Chuck kadrosundaki takım arkadaşları şu isimlerden oluşuyor:



Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)



Kariyerinde ilk kez NBA All-Star seçilme başarısı gösteren Alperen Şengün, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor. Maç başına 19.2 sayı (şut yüzdesi: %49.0, serbest atış yüzdesi: %70.0), 10.6 ribaund, 5.0 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan milli yıldız, Houston Rockets'ın Batı Konferansı'ndaki yükselişinde kritik bir rol oynadı.



Houston Rockets, Alperen'in liderliğinde bu sezon 32 galibiyet – 18 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya kadar yükseldi. Geçen sezonu 41-41'lik derecede ve Batı Konferansı 11. sırada tamamlayan Rockets, Şengün'ün oynadığı maçlarda 32 galibiyet – 15 mağlubiyet elde ederek büyük bir çıkış yakaladı.



NBA All-Star etkinlikleri, bu yıl San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda, All-Star Maçı, Yetenek Yarışmaları ve Üçlük/Smaç yarışmaları gibi etkinlikler basketbolseverlerle buluşacak.