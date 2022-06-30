Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da
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30 Haziran 2022 18:02
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Eyüpspor'un açıklaması:

"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk!

Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ️

Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. "




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