Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir transfere imza attı.
İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk!
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ️
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. "
İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk!
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ️
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. "
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