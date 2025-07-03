Alp Aksoy, WSK European Series için pistte

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden genç yetenek Alp Aksoy, 1-5 Temmuz'da İtalya Cremona Circuit'te düzenlenen WSK European Series'te, OK kategorisinde mücadele edecek.

calendar 03 Temmuz 2025 17:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alp Aksoy, WSK European Series için pistte
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Milli sporcu Alp Aksoy, 1-5 Temmuz tarihleri arasında İtalya'daki Cremona Circuit'te düzenlenecek WSK European Series'te, Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde piste çıkacak. Aksoy'un final yarışı 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleşecek.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden genç karting pilotu Alp Aksoy, 2025 sezonundaki yolcuğuna devam ediyor. İtalya'da düzenlenen WSK European Series'te piste çıkacak olan Aksoy, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Cremona Circuit'te OK kategorisinde mücadele edecek.

ALP AKSOY: BU PİSTTE İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUM



Güçlü rakiplerin olduğunu belirten Alp Aksoy, "WSK European Series'te güçlü rakiplerle yarışacağım. Bu pistte iyi sonuçlar almak istiyorum. Takımımla beraber her seansta maksimum performansı göstermeye odaklandık" dedi.

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