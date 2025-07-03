Alp Aksoy, WSK European Series için pistte

Milli sporcu Alp Aksoy, 1-5 Temmuz tarihleri arasında İtalya'daki Cremona Circuit'te düzenlenecek WSK European Series'te, Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde piste çıkacak. Aksoy'un final yarışı 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleşecek.





Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden genç karting pilotu Alp Aksoy, 2025 sezonundaki yolcuğuna devam ediyor. İtalya'da düzenlenen WSK European Series'te piste çıkacak olan Aksoy, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Cremona Circuit'te OK kategorisinde mücadele edecek.





ALP AKSOY: BU PİSTTE İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUM

Güçlü rakiplerin olduğunu belirten Alp Aksoy, "WSK European Series'te güçlü rakiplerle yarışacağım. Bu pistte iyi sonuçlar almak istiyorum. Takımımla beraber her seansta maksimum performansı göstermeye odaklandık" dedi.



