Almanya'da futbol geri döndü!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da ligler ertelenmişti. Almanya'da futbol resmen geri döndü.Bundesliga 2 maçları ile birlikte ligler yeniden oynanmaya başlandı.Saat 14 sensı maçlarından, Bochum ile Heidenheim'i karşı karşıya getiren mücadelede kazanan ekip 3-0'lık skorla ev sahibi Bochum oldu.Ev sahibine zaferi getiren golleri 11. dakikada Anthony Losilla, 34. dakikada Jordi Osei-Tutu ve 64. dakikada Silvère Ganvoula M'boussy kaydetti.Bu sonuçla beraber küme düşme hattında yer alan Bochum 28 puanla 15. sırada yer aldı. Zirve yarışında olan ve Bundesliga için iddiasını sürdüren Heidenheim ise; 41 puanla 4. sırada kaldı.Regensburg 2-2 HolsteinErzgebirge Aue 3-1 SandhausenKarlsruhe 2-0 Darmstadt 98