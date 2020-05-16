Almanya'da futbol geri döndü!

Futbol uzun bir aranın ardından Almanya'ya geri döndü. Heyecan Bundesliga 2 maçları ile başladı.

Haber; Sporx.com
Almanya'da futbol geri döndü!
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16 Mayıs 2020 15:59
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da ligler ertelenmişti. Almanya'da futbol resmen geri döndü.

Bundesliga 2 maçları ile birlikte ligler yeniden oynanmaya başlandı.

HEIDENHEIM ZİRVE YOLUNDA YARA ALDI

Saat 14 sensı maçlarından, Bochum ile Heidenheim'i karşı karşıya getiren mücadelede kazanan ekip 3-0'lık skorla ev sahibi Bochum oldu.

Ev sahibine zaferi getiren golleri 11. dakikada Anthony Losilla, 34. dakikada Jordi Osei-Tutu ve 64. dakikada Silvère Ganvoula M'boussy kaydetti.

Bu sonuçla beraber küme düşme hattında yer alan Bochum 28 puanla 15. sırada yer aldı. Zirve yarışında olan ve Bundesliga için iddiasını sürdüren Heidenheim ise; 41 puanla 4. sırada kaldı.

Bundesliga 2'de oynanan günün maçlarındaki diğer sonuçlar ise şöyle;

Regensburg 2-2 Holstein
Erzgebirge Aue 3-1 Sandhausen
Karlsruhe 2-0 Darmstadt 98

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