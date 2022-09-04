Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Bouna Sarr ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunan Sarr'a Türkiye'den birçok takımın ilgi gösterdiği öne sürüldü.



TÜRKİYE'DEN SARR'A İLGİ VAR



Alman basınında yer alan habere göre; 2029'de Marsilya'dan 8 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu, Bayern Münih'te kendisini bir türlü gösteremedi. Oyuncu takımdan ayrılma hazır ve adı paylaşılmayan bazı Türk kulüpleri oyuncunun peşine düştü.



SÖZLEŞMESİ VE TRANSFER DURUMU



Sağ bek, sağ açıkta forma giyebilen 30 yaşında ve 1.77 boyundaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarr'ın Bayern ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Sarr, daha önce Metz ve Lyon takımlarında da oynamıştı.



GUSTAVO İLE ARKADAŞ



Bu arada Bouna Sarr, Fenerbahçe'de forma giyen ve Al Nassr'a transfer olan Luis Gustavo ile de yakın arkadaş. Sarr daha önce Gustavo ile sosyal medyadan yayınlar yapmasıyla hafızalara kazınmıştı.





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