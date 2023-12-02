Almanya'da kura çekimine damga vuran anlar!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi.



Almanya'daki kura çekiminde, grupların belirlenmesi kadar gündeme damga vuran bir olay daha yaşandı. Kura çekimi sırasında salondan ekrana gelen erotik sesler gündem yarattı.



Hamburg'ta gerçekleştirilen kura çekiminde görevli olarak yer alan Giorgio Marchetti'nin sesin kesilmesinin ardından, "Artık ses kesildi" sözlerinin ardından yeniden erotik seslerin duyulması salonda gülüşmelere neden oldu.



Kura çekiminde yaşanan olay dünyada büyük ses getirirken, sosyal medyada birçok yorum yapıldı.





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