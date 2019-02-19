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Allegri: "Cristiano avantaj ama yetmez!"

Juventus'un teknik patronu Massimiliano Allegri, Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Allegri: 'Cristiano avantaj ama yetmez!'
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19 Şubat 2019 23:44
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Atletico Madrid ile karşılaşacakları maç öncesi Paulo Dybala'nın kadroda olduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla 5 gol atan Dybala'nın ilk 11'de olduğunu açıklayan Allegri, "Atletico maçında sahada olacak. Gazeteciler olarak şu anda mutlu oldunuz değil mi? Cuma günü çok iyi bir maç çıkardı. Bu tür maçlarda elimizi kuvvetlendiren bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in kuvvetli bir takım olduğunu belirten Allegri, "Çok organize ve harika savunma yapan bir takım. Fiziksel, fizyolojik ve teknik açılardan müthişler. Ancak, bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sezonun en önemli noktasına geldik. Bence çok denk bir mücadele olacak. Duran toplara dikkat etmemiz gerekiyor." dierek sözlerini sürdürdü.

Cristiano Ronaldo'nun daha önce Atletico Madrid ile karşılaşmış olmasının avantaj getirip getirmeyeceği ile ilgili gelen soruya İtalyan antrenör, "Cristiano'ya sahip olmak bir avantaj ama yetmez. Takım olarak Atletico Madrid'e karşı çok iyi oynamak gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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