Aliağa Petkimspor, Avrupa'da çeyrek final hedefini bırakmıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp adını üst tura yazdırma hedefinde.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 eleme müsabakası oynadıktan sonra son 16 turuna kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, Avrupa'daki iddiasını sürdürüyor.



İspanyol temsilcilsi BAXI Manresa'ya son 16 turu K grubu maçında deplasmanda 96-87 yenilen İzmir temsilcisi, sahasında karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya da uzatmalarda 91-87 kaybetti.



Gruptaki diğer İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile hem deplasmanda hem de iç sahada oynayacak Aliağa Petkimspor, BAXİ Manresa ile seyircisi önünde, Pallacanestro Reggiana ile de İtalya'da karşılaşacak.



Avrupa'da kalan 4 maçını kazanmak isteyen İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, AA muhabirine, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası oynadıklarına dikkati çekti.



Şampiyonlar Ligi'nin "çok zorlu" olduğunu ifade eden Gören, gruplarda da çok iyi takımların bulunduğunu dile getirdi.



İspanyol temscilsi Lenovo Tenerife ve BAXI Manresa'nın turnuvanın favorileri gösterildiğini ifade eden Gören, "İlk senemizde çeyrek final yapabilirsek çok büyük başarılar olur." değerlendirmesinde bulundu.



Son 16 turunun kendileri "büyük hedef" olduğunu vurgulayan Gören, şöyle devam etti:



"Önümüzde 4 maç var ve hepsini kazanmak için mücadele edeceğiz. Çeyrek final kolay hedef değil ama kulübümüz dördüncü yılında böyle bir Avrupa başarısını yakalamış durumda. Burada son 16'yı yakalamış durumdayız. Keyfini çıkartmalıyız. Son 16'ya gelmeyi bir yeterlilik olarak görmüyorum. İlerlemek için mücadele edeceğiz ama bu geldiğimiz noktanın da çok önemli ve değerli olduğunu belirtmek istiyorum."



Gören, ligde ise umdukları yerde olmadıklarını, daha üst sıralara çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.



"Çeyrek finale kalmak istiyoruz"



Takım oyuncularından Troy Selim Şav ise hem lig hem de Avrupa'da mücadele etmenin zorluğuna dikkati çekti.



Son 16'yı büyük başarı gördüklerini anlatan Şav, "Kulüp tarihi için de önemli bir sezon yaşıyoruz. Biraz yorucu geçti ama son 16'ya kaldık. Kupada özellikle büyük başarı yakaladık. İyi de gidiyoruz. Son iki maçta şanssızlık yaşadık ve 2 maçı kaybettik ama yine önümüze bakıyoruz. Önümüzde yine çok önemli maçlar var. Avrupa maçları, özellikle seyahatler takımı yoruyor ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Daha öncesinde de bunun üstesinden geldik. Herkes çok iyi çalışıyor. Hedeflerimiz arasında son 16'ya kalmak vardı, bunu başardık. Son 16 bizim için büyük başarı oldu. Şimdi de çeyrek finallere kalmak istiyoruz. Zor bir grubun içindeyiz ancak biz de iyi bir takımız." dedi.



Oyunculardan Yavuz Gültekin de 3 eleme oynayarak Avrupa'ya kalmayı büyük başarı olarak değerlendirdi.



Oynadıkları 2 Avrupa maçını şans toplarıyla kaybettiklerini anlatan Gültekin, "Son toplarda kaybettik ve bizim için üzücü oldu. Hem lig hem de Avrupa oynamak bu seviyelerde zor. Türkiye ligi de dünyada bulunan en iyi 3. lig. O yüzden hem lige hem Avrupa kupasına odaklanmak biraz yoruyor ama son 16'dan da alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



