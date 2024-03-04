Aliağa Futbol seri yakaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta maç eksiği bulunan lider Kepezspor'un ardından averajla 2'nci sırada yer alan 49 puanlı Aliağa Futbol, deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi sırasıyla Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK'nın ardından Küçükçekmece Sinopspor'u dize getirerek zirve takibini sürdürdü.
Bitime 7 hafta kala şampiyonluk iddiasını koruyan sarı-siyahlılarda iç sahada oynanacak Artvin Hopaspor maçı öncesi Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Pekgöz sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi sırasıyla Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK'nın ardından Küçükçekmece Sinopspor'u dize getirerek zirve takibini sürdürdü.
Bitime 7 hafta kala şampiyonluk iddiasını koruyan sarı-siyahlılarda iç sahada oynanacak Artvin Hopaspor maçı öncesi Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Pekgöz sarı kart cezalısı durumuna düştü.
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