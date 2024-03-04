Aliağa Futbol seri yakaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta maç eksiği bulunan lider Kepezspor'un ardından averajla 2'nci sırada yer alan 49 puanlı Aliağa Futbol, 4'te 4 yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Futbol seri yakaladı
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04 Mart 2024 15:45
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta maç eksiği bulunan lider Kepezspor'un ardından averajla 2'nci sırada yer alan 49 puanlı Aliağa Futbol, deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi sırasıyla Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK'nın ardından Küçükçekmece Sinopspor'u dize getirerek zirve takibini sürdürdü.

Bitime 7 hafta kala şampiyonluk iddiasını koruyan sarı-siyahlılarda iç sahada oynanacak Artvin Hopaspor maçı öncesi Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Pekgöz sarı kart cezalısı durumuna düştü.
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