Aliağa Futbol'da Mesut Toros dönemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Aliağa Futbol'da teknik direktör Fatih Çardak'la yollar ayrıldı.

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Aliağa Futbol'da Mesut Toros dönemi
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09 Ekim 2024 12:32
Aliağa Futbol, geçen sezonun ikinci yarısından beri takımın dümeninde olan Çardak'ın yerine göreve Mesut Toros'u getirdi.

Ege'de Altay, Karşıyaka, Fethiyespor, Nazillispor gibi kulüplerde görev yaparken kariyerinde Nazilli ve geçen sezon Batman Petrolspor'u 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan 55 yaşındaki Mesut Toros, başkan Kamil Önal'ın katıldığı törenle 1 yıllığına imza attı.

İmza töreninde konuşan Toros, "Bu büyük camianın bir parçası olarak göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Kulübümüzün tarihine, değerlerine ve hedeflerine uygun olarak, takımımızı en iyi şekilde hazırlamak, başarılarla dolu bir sezon geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hem sahada hem de saha dışında, Aliağa'ya yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Taraftarımızın desteği, oyuncularımızın azmi ve ekip olarak gösterdiğimiz çaba, bizleri hedeflerimize ulaştıracaktır. Birlikte nice zaferlere yürüyeceğimize olan inancım tam. Hep birlikte daha güçlü bir Aliağa için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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