Ali Palabıyık: 'Türk futbolunun, o koltukta oturanlar için çok kolay yönetileceğini düşünmüyorum.'

Eski hakem Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray -Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atama kararı hakkında görüşlerini paylaştı.Ali Palabıyık: "Aylardır olan beklenti, bu müsabaka özelinde yabancı hakemin getirilmesiydi. Her iki takımın da müsabakalar sonrası yapmış oldukları atışmalar, bizi buraya getirdi. Türk hakemlerinin vermiş olduğu kararların tartışılır hale gelmesi, her iki takımın da, hatta Anadolu kulüplerinin de buna katılmasıyla birlikte bu karar alındı. Zaten, daha önceden de bunun altyapısının hazırlanmış ki federasyon başkanımız bugün derbiyi yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.""Herhalde bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyorlar, bugün maç yönetecek hakemlerden biri, pazartesi günü ülkemize gelip bu müsabakayı yönetecek. Türk hakemliğinin bu hale gelmesinde sorumlu olan herkesin, yapması gerekeni, ekran karşısına çıkıp, yapması gerekiyor. Şöyle düşünün: Sizin yönetmiş olduğunuz bir grup var ve yönetmiş olduğunuz grubun hiçbir üyesini biz saha içerisinde göremiyoruz. TFF Başkanı da bu hakemleri yeterli görmüyor ve kaostan uzak tutmak, hakemleri korumak adına, kendi almış olduğu bir kararla yabancı hakem getiriyor.""Açıklamalarına baktığım kadarıyla, her iki takımdan da bir teklif gelmesi bekleniyordu ama o teklif hiçbir takımdan gelmemiş gibi gözüküyor. Yönetim Kurulu'nun da kendisine vermiş olduğu yetkiyle bu kararı aldığını görüyoruz. Söylenecek bir şey yok. Umarım ülkemize gelecek olan her kimse, sahada centilmenliğin konuşulduğu, kaostan uzak, mücadelenin çok yüksek olduğu bir maç yönetir.""Bu karardan sonra, Türk futbolunun, o koltukta oturanlar için çok kolay yönetileceğini düşünmüyorum. Çünkü Anadolu takımlarının da benzer istekleri olacaktır. Bunlara da karşılık bulunması gerekiyor. Kamuoyunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu kulüplerinin cevabını beklediği sorular var ve bu cevaplar hala alınamadı. Umarım en kısa zamanda bu soruların cevabı alınır."