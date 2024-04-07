Ali Koç'tan Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, tam kadro Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Süper Kupa kararı!
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07 Nisan 2024 10:22
Son güncelleme 07 Nisan 2024 12:33
Fenerbahçe Yönetimi, U19 ile çıkılması beklenen Süper Kupa'daki Galatasaray maçına tam kadro gidiyor.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, tam kadro Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.

Ali Koç ve yöneticiler, takımla birlikte statta olacak ve sonrasında ayrılacak.

Öte yandan Ali Koç, Fenerbahçe U19 takımı'nın, Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi kenardan takip etti.

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