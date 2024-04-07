Ali Koç'tan Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe Yönetimi, U19 ile çıkılması beklenen Süper Kupa'daki Galatasaray maçına tam kadro gidiyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, tam kadro Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.
Ali Koç ve yöneticiler, takımla birlikte statta olacak ve sonrasında ayrılacak.
Öte yandan Ali Koç, Fenerbahçe U19 takımı'nın, Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi kenardan takip etti.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, tam kadro Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.
Ali Koç ve yöneticiler, takımla birlikte statta olacak ve sonrasında ayrılacak.
Öte yandan Ali Koç, Fenerbahçe U19 takımı'nın, Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi kenardan takip etti.
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