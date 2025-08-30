Ali Koç'tan Mourinho'ya rest: 'Hala şikayet ediyorsun'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı... Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesine uzanan süreç ortaya çıktı.
Mourinho, Benfica ile oynanan maçtan önce ve sonra yönetimi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yönetime ateş püskürdü.
Son dönemde yönetim ve Portekizli hoca arasında ipler bir hayli gerilmişti. Fenerbahçe, Benfica'ya kötü futbol sonrasında elendi. Lizbon'da kaldıkları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho arasında yüksek gerilimli bir konuşma gerçekleşti.
Ali Koç'un bu görüşmede, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz." diyerek Mourinho'ya rest çekti ve sonrasında da görevden aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon 114 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Ayrıca Mourinho'nun maaşları ve diğer harcamalar da düşünüldüğünde bu rakam bir hayli artıyor.
MOURINHO'NUN BUGÜNE KADAR KAZANDIĞI TAZMİNATLAR:
2007 Chelsea: 21 milyon Euro 2013 Real Madrid: 20 milyon Euro 2015 Chelsea: 14.5 milyon Euro 2018 Man United: 20 milyon Euro 2021 Tottenham: 21 milyon Euro 2024 Roma: 3.5 milyon Euro 2025 Fenerbahçe: 15 milyon Euro
FENERBAHÇE'DE TOPLANTI
Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından cuma günü olağanüstü toplandı.
Toplantı sonucunda teknik direktör listesi daraltıldı ve aday sayısı dört isme kadar düştü. Belirlenen isimlerle kısa sürede temas kurulması yönünde karar alındı.
ALİ KOÇ'TAN HIZLI HAMLE BEKLENİYOR
Başkan Ali Koç ve futbol şubesi sorumlularının, önümüzdeki günlerde girişimlere başlayarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü netleştirmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN 4 ADAY
Toplantının ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde inerken, kulislerde bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi.
Yönetim kurulu seviyesinde kesinleşmiş bir karar olmasa da, gündemde yer alan adaylar arasında dikkat çeken teknik adamların bulunduğu konuşuluyor.
Alman teknik direktör Roger Schmidt, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.
