30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Ali Koç'tan Mourinho'ya rest: "Hala şikayet ediyorsun"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho'nun Lizbon'daki otelde yaptığı gergin görüşme ayrılığı hızlandırdı. Koç'un, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun." çıkışı Portekizli hocanın sonunu getirdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı... Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesine uzanan süreç ortaya çıktı.

Mourinho, Benfica ile oynanan maçtan önce ve sonra yönetimi suçlayıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yönetime ateş püskürdü.

Son dönemde yönetim ve Portekizli hoca arasında ipler bir hayli gerilmişti. Fenerbahçe, Benfica'ya kötü futbol sonrasında elendi. Lizbon'da kaldıkları otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jose Mourinho arasında yüksek gerilimli bir konuşma gerçekleşti.


Ali Koç'un bu görüşmede, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz." diyerek Mourinho'ya rest çekti ve sonrasında da görevden aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon 114 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Ayrıca Mourinho'nun maaşları ve diğer harcamalar da düşünüldüğünde bu rakam bir hayli artıyor.

MOURINHO'NUN BUGÜNE KADAR KAZANDIĞI TAZMİNATLAR:

2007 Chelsea: 21 milyon Euro 2013 Real Madrid: 20 milyon Euro 2015 Chelsea: 14.5 milyon Euro 2018 Man United: 20 milyon Euro 2021 Tottenham: 21 milyon Euro 2024 Roma: 3.5 milyon Euro 2025 Fenerbahçe: 15 milyon Euro

FENERBAHÇE'DE TOPLANTI

Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından cuma günü olağanüstü toplandı.

Toplantı sonucunda teknik direktör listesi daraltıldı ve aday sayısı dört isme kadar düştü. Belirlenen isimlerle kısa sürede temas kurulması yönünde karar alındı.

ALİ KOÇ'TAN HIZLI HAMLE BEKLENİYOR

Başkan Ali Koç ve futbol şubesi sorumlularının, önümüzdeki günlerde girişimlere başlayarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü netleştirmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN 4 ADAY

Toplantının ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde inerken, kulislerde bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi.

Yönetim kurulu seviyesinde kesinleşmiş bir karar olmasa da, gündemde yer alan adaylar arasında dikkat çeken teknik adamların bulunduğu konuşuluyor.

Alman teknik direktör Roger Schmidt, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.

