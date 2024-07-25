Ali Koç'tan Mehmet Sepil'e sürpriz teklif!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçilirken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e sürpriz bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ali Koç'tan Mehmet Sepil'e sürpriz teklif!
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25 Temmuz 2024 18:45
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 18:50
Kulüpler Birliği Vakfı'nın çarşamba günü gerçekleşen toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçilirken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.

Ali Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifini sundu. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini teşekkür edip kabul etmedi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.

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