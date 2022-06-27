Ali Koç'tan Dimitris Pelkas'a övgü

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, hayatını Kyveli Marda ile birleştirken, düğüne katılan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Pelkas için övgü dolu ifadeler kullandı.



Ali Koç, açıklamasında, "Seni PAOK'tan alırken çok şey yaptın. Sen bu takımın parçasısın ve hep birlikte güzel anlar yaşamak istiyoruz. Balayına çıkamayacaksın çünkü birkaç hafta içinde bizim için çok önemli maçlar var ve o maçlarda büyük işler başarmanızı istiyoruz" dedi.



Pelkas'ın İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine başkan Ali Koç'un yanı sıra; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, teknik heyet, idari kadro, yöneticiler ve futbolcular da katıldı.





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